وفاة طفلة رضيعة جراء هجوم نادر من زرافة في جنوب إفريقيا

الوكيل الاخباري - أودت زرافة بحياة طفلة تبلغ 16 شهراً بعدما هاجمتها ووالدتها في محمية طبيعية في جنوب إفريقيا لأسباب لا تزال غامضة، على ما أفادت الشرطة.

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ووقع الهجوم، وهو نادر جداً من هذا الحيوان الثديي الأكبر في العالم، على بعد حوالى 270 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة دوربان الساحلية شرق البلاد.



وأوضحت الناطقة باسم الشرطة نوكوبيل غوالا أن أمّاً في سن 25 عاماً وابنتها البالغة 16 شهراً تعرضتا لهجوم في مزرعة كوليني بمنطقة هلوهلوي وتعرضتا "للدهس من جانب زرافة".



ونُقلت الطفلة الرضيعة إلى عيادة طبية مجاورة "حيث فارقت الحياة". أما الوالدة فنُقلت بواسطة طوافة إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث لا تزال في حالة حرجة الخميس.



وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة غير الاعتيادية، إذ إن الزرافات لا تتهجم في العادة على البشر. ( العربية )



