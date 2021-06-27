16 ألف دولار إكرامية من زبون مطعم أمريكي طلب شطيرتي هوت دوج

الوكيل الإخباري - ترك زبون مطعم في ولاية نيو هامشر الأميركية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار، بعدما طلب شطيرتي "نقانق - هوت دوغ" مع بطاطا مقلية .



في بادئ الأمر، لم يلاحظ النادل في مطعم "ستامبل إن بار أند غريل" المتواضع في مدينة لندنديري قيمة "البقشيش" التي أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة "دبليو ام يو ار" التلفزيونية المحلية.

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وكانت قيمة الفاتورة 37،93 دولاراً، في مقابل ما طلبه. وقد أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037،93 دولاراً.



وقال رئيس المطعم مايك زاريلا إن الزبون توجّه للعاملين في المكان وهو يمزح لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية، وقال: "لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة".



وعلّقت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية "يا إلهي، هل أنت جاد في ما تفعله؟"، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15 % و20 % من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.



وبرر الزبون الذي لم تُكشف هويته هذه الخطوة قائلاً: "أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكدّ"، بحسب رئيس المطعم الذي أغلق مطعمه أشهر عدة خلال الجائحة.

المصدر - الديار