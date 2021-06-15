مطعم امريكي يلفت انتباه زبائنه باتباع طريقة غريبة وغير متوقعة

الوكيل الإخباري _ يلفت مطعم في ولاية فلوريدا انتباه زبائنه فور دخوله بسبب ديكوره الغريب والفريد من نوعه في العالم ، والذي يتميز بوجود أوراق نقدية تقدر قيمتها بنحو مليوني دولار معلقة في سقفه وجدرانه التي تبلغ مساحتها 15 ألف قدم مربع (حوالي 1400 مترا مربعا).

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ويعود تاريخ هذا الديكور الفريد إلى العام 1977 عندما قرر الزوجان مارتين ومولي ماكغواير الاحتفاء بأول بقشيش يحصلان عليه. وهي عبارة عن ورقة نقدية من فئة الدولار بالتوقيع عليه ووضعه داخل خيط معلق في سقف المطعم.



وتحول هذا الأمر لاحقاً إلى هوس لديهما ليقررا فعل ذلك بكل “إكرامية” يحصلان عليها ، ما دامت ورقة نقدية يمكن تعلقيها على الحائط أو سقف الحانة.



وأثار ذلك الديكور رغبة البعض بالسرقة باعتبارها في “متناول اليد” ، وهذا ما حدث فعلا في مرات عديدة، منها سرقة أحد الموظفين 5 آلاف دولار قبل إلقاء القبض عليه لاحقا ، ولكن ما يصعب سرقة تلك الأموال وجود توقيع عليها من مالكي الحانة بالإضافة إلى وضع علامات سوداء مميزة عليها ، مما يجعل أصحاب المحال والمتاجر في المدينة يرفضون أخذها من زبائنهم.



المصدر : الإمارات نيوز