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الأربعاء، 19-01-2022 09:55 ص

2000 عام عمر جمجمة تحمل أدلة نجاح عمل جراحي

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الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار على جمجمة عمرها 2000 عام، تعود لمحارب من البيرو، مرممة بالمعدن، ما اعتبر أحد أقدم الأمثلة على الجراحة القديمة.

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وقال المتحف عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» إن استطالة هيكل الجمجمة «تحققت من خلال ربط الرأس ابتداء من سن مبكرة جداً».

وأكد الخبراء أن العملية التي أجريت على الجمجمة تثبت أن الشعوب القديمة كانت قادرة على إجراء عمليات جراحية معقدة.

وأضاف المتحف: «ليس لدينا الكثير من المعلومات الأساسية عن هذه القطعة، لكننا نعلم أنه نجا من هذا الإجراء. لقد كانت عملية جراحية ناجحة».

 

 

 

البيان 

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