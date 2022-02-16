6 حيل مدهشة لاستخدام البصل في تنظيف المنزل

الوكيل الاخباري - من المعروف أن البصل من الأطعمة التي نضيفها دائما إلى العديد من الأطباق لتعطي رائحة ونكهة مميزة، ولكن مؤخرا أضيفت ميزة أخرى له لم يكن يعرفها الكثيرون.

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أصبح البصل مثل أطعمة ومكونات طبخ مشهورة بخصائصها في التنظيف، مثل الليمون والملح وزيت الزيتون، وصودا الخبز، فهل تعلم أنه يمكنك تنظيف منزلك بالبصل؟



وفقا لموقع "step to health"، هناك 6 حيل مدهشة لتنظيف منزلك بالبصل.



تنظيف الأواني

امسح الأواني التي فيها بقايا الطعام أو الأوساخ بنصف بصلة، ثم أضف الماء الدافئ واتركه لبضع دقائق حتى يعمل البصل.



ثم أغسلها كما تفعل عادة وستحصل على أواني لامعة في غضون دقائق.



طرد الحشرات

أحد أكثر استخدامات البصل شيوعا خارج المطبخ على الرغم من أن هذه ليست طريقة تنظيف حقا، إلا أنه، وفقا للاعتقاد السائد، الرائحة القوية للبصل مفيدة في إبعاد البعوض والنمل والحشرات الأخرى.



إزالة البقع من الملابس

اثرم قطعة من البصل وضعها على البقعة مباشرة، واتركها 10 دقائق، ثم ضعها في الغسالة كما تفعل عادة، هذه الخطوة مهمة جدا للتخلص من رائحة البصل.



التخلص من الصدأ

تحتاج فقط إلى تقطيع بصلة إلى نصفين وتمريرها فوق أي مقصات أو كراسي أو مجوهرات أو سكاكين بها صدأ. بعد ذلك، ضع بعض الشحم، وكخطوة أخيرة، افرك العنصر بقطعة قماش لتنظيفه تماما.



التخلص من رائحة الدهان الجديدة

ضع البصل مع الماء الدافئ في وعاء، ثم اتركه طوال الليل في الغرفة مع إغلاق الأبواب والنوافذ.



إزالة الأوساخ من شفاط المطبخ

نأخذ نصف بصلة ونمزجها مع صودا الخبز والماء، ثم نضعها على المروحة، وندعها لبضع دقائق، وأخيراً، نمسح بقطعة قماش مبللة لإزالة البقايا.



من خلال هذه التوصيات، ستكون قد وجدت حليفا جديدا عندما يتعلق الأمر بتطهير منزلك وتنظيفه. وذلك لأن تنظيف منزلك بالبصل ليس ممكنا فقط؛ ولكنها طريقة صحية وصديق للبيئة.



ومع ذلك، تذكر أن هذه حيل مأخوذة من الثقافات الشعبية، لذا فمن المحتمل أنها ليست فعالة مثل منتج متخصص.

ولذلك قد تضطر إلى الفرك بقوة أكبر ولمدة أطول للحصول على النتائج المرجوة. حيث يمكنك اللجوء إليها عندما لا يتوفر لديك منتج تنظيف معين.







المصدر : سبوتنك

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