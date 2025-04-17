الخميس 2025-04-17 11:41 ص
 

أرنب يتسبب في حريق بمحرك طائرة أميركية ويجبرها على العودة إلى المطار - فيديو

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من موقع الحادث
 
الخميس، 17-04-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري- هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية اضطراريا بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع.

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وأظهرت مقاطع فيديو لحظات من اللهب المتكررة تنطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر في ولاية كولورادو الأميركية، متجهة إلى إدمونتون في كندا. ويمكن سماع طاقم الطائرة عبر البث المباشر يطلب فحص المحرك بحثًا عن سبب الحريق، الذي أكد الطيار أنه ناتج عن وجود أرنب.


وقال الطيار، وفقًا لشبكة "إي بي سي" الإخبارية: "أرنب يمر عبر المحرك رقم 2. هذا يكفي".


وأفاد أحد الركاب أنه سمع دويا قويا، يبدو أنه حدث بعد ابتلاع المحرك الأرنب، تبعه اهتزاز شديد في الطائرة أثناء استمرار صعودها.


وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.


وأعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان لها: "عادت رحلتنا من دنفر إلى إدمونتون بسلام إلى دنفر لمعالجة احتمال اصطدام حيوانات برية بالطائرة".

 

 

سكاي نيوز 

 
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