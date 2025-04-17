أرنب يتسبب في حريق بمحرك طائرة أميركية ويجبرها على العودة إلى المطار - فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات من اللهب المتكررة تنطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر في ولاية كولورادو الأميركية، متجهة إلى إدمونتون في كندا. ويمكن سماع طاقم الطائرة عبر البث المباشر يطلب فحص المحرك بحثًا عن سبب الحريق، الذي أكد الطيار أنه ناتج عن وجود أرنب.
وقال الطيار، وفقًا لشبكة "إي بي سي" الإخبارية: "أرنب يمر عبر المحرك رقم 2. هذا يكفي".
وأفاد أحد الركاب أنه سمع دويا قويا، يبدو أنه حدث بعد ابتلاع المحرك الأرنب، تبعه اهتزاز شديد في الطائرة أثناء استمرار صعودها.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.
وأعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان لها: "عادت رحلتنا من دنفر إلى إدمونتون بسلام إلى دنفر لمعالجة احتمال اصطدام حيوانات برية بالطائرة".
After the crew declared a mayday and shut down the right engine, the plane made an emergency landing in Denver, its original point of… pic.twitter.com/NDC8dGdkD1
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