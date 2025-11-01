السبت 2025-11-01 04:19 م
 

الحب ما بعرف عمر.. رجل مُسن يقف خارج المنزل كل يوم اثنين وخميس ليبشّر زوجته بحلول أذان المغرب لتفطر 🥹

الحب ما بعرف عمر.. رجل مُسن يقف خارج المنزل كل يوم اثنين وخميس ليبشّر زوجته بحلول أذان المغرب لتفطر

