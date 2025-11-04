شخص يشرح طريقة تنظيف غسالة الصحون بخطوات بسيطة#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/j0qhy94dYf— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 4, 2025
-
أخبار متعلقة
-
كيكة عروس على شكل "مزهرية ورد" تحصد تفاعلاً واسعاً بسبب غرابتها وجمالها الفريد 😍
-
مقطع يوضح الفرق بين الخط العادي والمعلم والخطاط والطبيب 😂❤️
-
أب يوثّق الفرق بين غرف ابنتيه ويعلّق: "ربّيتهما في نفس البيت وبنفس الأسلوب.. لكن الاختلاف كبير!"
-
متداول: هكذا يتم ترويض الثعابين
-
شخص نال شهرة واسعة لأنه لا يخسر أبدا في لعبة XO!
-
متداول: جهاز يقوم بتغيير درجة حرارة المياه
-
ابتكار ذاتي.. مهندس يصنع طرفًا صناعيًا يعمل بلا بطاريات
-
عامل يستعرض موهبته بالرسم على غبار زجاج السيارة😍!