"أكيد": 93 إشاعة في تشرين الأول

وقال المرصد في تقريره الشهري اليوم السبت، إن الإشاعات الاقتصادية تصدرت مجمل الإشاعات بعدد 23 إشاعة وبنسبة 25 بالمئة، تناول جزء منها الرسوم المفروضة على تحويل الأموال التجارية عبر تطبيق "CliQ"، حيث أثار القرار مخاوف لدى الجمهور، دفعتهم لبعض الافتراضات والتنبؤات، كما تسبّبت أسعار زيت الزيتون في موسمه الحالي بإثارة عدد من المعلومات غير الدقيقة التي تداولها روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الإشاعات الأمنية جاءت في المرتبة الثانية بـ 22 إشاعة وبنسبة 24 بالمئة، كان أبرزها حالات متعددة لسرقات واحتيال مالي أثارت الرأي العام، في جاءت إشاعات الشأن العام في الترتيب الثالث بعدد 13 إشاعة وبنسبة 14 بالمئة، كان ابرزها نفوق أسماك في سدّ الموجب، ما أثار كثيرا من التأويلات والاستنتاجات غير الدقيقة.
ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، بيّن (أكيد)، أنّ 82 إشاعة وبنسبة 88 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة 12 بالمئة، مشيرا الى أن ترويج الإشاعات يتم بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة أو سياسيّة أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية الأحد
-
قرار مجلس الوزراء حول إعادة هيكلة قطاع المركبات يدخل حيز التنفيذ
-
اصابات بمشاجرة في عمان
-
أمسية شعرية في اتحاد الكتاب
-
حادث سير في ناعور
-
الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي
-
"الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات