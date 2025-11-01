السبت 2025-11-01 04:17 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 01-11-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة غرب إربد، غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة بلدية دير أبي سعيد من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لىلىلى

المرأة والجمال المكونات النشطة المُغلّفة.. تكنولوجيا جديدة للعناية بالبشرة

ر ر

المرأة والجمال هكذا يُنعش الخيار البشرة ويمحو التجاعيد بطريقة طبيعية

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68527 شهيدا

ا

طب وصحة متى يكون لون المخاط علامة تحذير صحية؟

إدارة السير

أخبار محلية تنويه هام من إدارة السير بشأن مباراة الرمثا والوحدات

بلى

فن ومشاهير بعد نجاح سلسلة "الهيبة".. إطلاق نسخة مغربية من العمل الشهير

بى

طب وصحة فوائد مكملات أوميغا 3 تنخفض بسرعة بعد التوقف عن تناولها

اا

فيديو منوع 4 أسباب لتراكم الجير على الأسنان



 
 





الأكثر مشاهدة