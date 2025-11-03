الإثنين 2025-11-03 10:47 ص
 

تنويه امني الى جميع السائقين

ادارة السير
ادارة السير
 
الإثنين، 03-11-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت الأجهزة الأمنية مركبة تسير  بسرعة بلغت 182 كم/ساعة على طريق الأزرق، رغم أن الحد الأقصى المسموح به في المقطع ذاته هو 90 كم/ساعة فقط، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

ودعت مديرية الامن العام السائقين إلى الالتزام بالمسارب المخصصة، واحترام حدود السرعة، واتخاذ كافة احتياطات السلامة لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

 

 
 
ادارة السير

