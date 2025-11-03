تنويه امني الى جميع السائقين

الوكيل الإخباري- ضبطت الأجهزة الأمنية مركبة تسير بسرعة بلغت 182 كم/ساعة على طريق الأزرق، رغم أن الحد الأقصى المسموح به في المقطع ذاته هو 90 كم/ساعة فقط، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

