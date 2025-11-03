الإثنين 2025-11-03 12:59 م
 

"اليرموك" تختتم فعاليات "جيبيار 2025" لطلبة جنوب شرق آسيا

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الإثنين، 03-11-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   اختتمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، فعاليات "جيبيار 2025"، بالتعاون مع اتحاد الطلبة الإندونيسيين بمحافظة اربد، وسط مشاركة واسعة من طلبة دول جنوب شرق آسيا.

اضافة اعلان


وبحسب بيان الجامعة اليوم الاثنين، أكد رئيسها الدكتور مالك الشرايري، حرص الجامعة على دعم الفعاليات التي تحتفي بالتنوع الثقافي وتعزز البيئة الجامعية المنفتحة على الجميع، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية المشتركة تسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة، وتغرس فيهم روح القيادة والعمل الجماعي، وتدعم اندماج الطلبة من مختلف الدول داخل الحرم الجامعي.


وأضاف إن اليرموك تعد بيتا للعلم والثقافة يجمع طلبة من دول متعددة، مؤكدا أن الجامعة ستواصل دعم المبادرات التي تعزز الهوية الثقافية والإبداع الطلابي، وتجسّد مفهوم "الجامعة الحاضنة للتنوع والابتكار".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

تكنولوجيا ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة

اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

أخبار الشركات جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

5

تكنولوجيا كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا

ت

تكنولوجيا كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب

ى

تكنولوجيا أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي

مجلس الأعيان

أخبار محلية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

5841

فن ومشاهير إليسا تحتفل بوصول 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب



 
 





الأكثر مشاهدة