"اليرموك" تختتم فعاليات "جيبيار 2025" لطلبة جنوب شرق آسيا

الوكيل الإخباري- اختتمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، فعاليات "جيبيار 2025"، بالتعاون مع اتحاد الطلبة الإندونيسيين بمحافظة اربد، وسط مشاركة واسعة من طلبة دول جنوب شرق آسيا.

وبحسب بيان الجامعة اليوم الاثنين، أكد رئيسها الدكتور مالك الشرايري، حرص الجامعة على دعم الفعاليات التي تحتفي بالتنوع الثقافي وتعزز البيئة الجامعية المنفتحة على الجميع، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية المشتركة تسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة، وتغرس فيهم روح القيادة والعمل الجماعي، وتدعم اندماج الطلبة من مختلف الدول داخل الحرم الجامعي.