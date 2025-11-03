"اليرموك" تختتم فعاليات "جيبيار 2025" لطلبة جنوب شرق آسيا

وبحسب بيان الجامعة اليوم الاثنين، أكد رئيسها الدكتور مالك الشرايري، حرص الجامعة على دعم الفعاليات التي تحتفي بالتنوع الثقافي وتعزز البيئة الجامعية المنفتحة على الجميع، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية المشتركة تسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة، وتغرس فيهم روح القيادة والعمل الجماعي، وتدعم اندماج الطلبة من مختلف الدول داخل الحرم الجامعي.
وأضاف إن اليرموك تعد بيتا للعلم والثقافة يجمع طلبة من دول متعددة، مؤكدا أن الجامعة ستواصل دعم المبادرات التي تعزز الهوية الثقافية والإبداع الطلابي، وتجسّد مفهوم "الجامعة الحاضنة للتنوع والابتكار".
