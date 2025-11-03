ذعر في فلوريدا بعد تسلل ثعبان إلى سيارة (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو صُوّر في مطعم "بولو تروبيكال" بمدينة هومستيد بولاية فلوريدا دهشة المتابعين، بعدما وثّق لحظة تسلل ثعبان إلى سيارة متوقفة في طابور خدمة السيارات.

اضافة اعلان



وقال كيرين سالفاري، الذي التقط الفيديو، إنه شاهد الثعبان يزحف من بين الأعشاب متجهاً نحو السيارة ثم يحاول الدخول إلى داخلها عبر المحرك، قبل أن يسقط على الأرض بعد تنبيه السائق وتحرك السيارة.



وأوضحت هيئة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا أن الولاية تضم 44 نوعاً من الثعابين، منها ستة فقط سامة، مشيرة إلى أن معظمها غير ضار ويساعد في مكافحة القوارض.