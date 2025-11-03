اربد: اختتام بازار بيت النابلسي "أردنا بخير"

وأكدت منظمة البازار الدكتورة ورود خصاونة، أن فكرة البازار ركزت على تمكين السيدات المشاركات من إتقان مهن وحرف معينة ودعمهن اقتصاديا من خلال عرض منتجاتهن في البازار.
وأضافت إن مشاركة السيدات في البازار تعزز من التنوع الاقتصادي وتسهم بتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأنه عند زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع التجاري، فإن ذلك يسهم بتحسين مستوى المعيشة للأسرة والمجتمع بشكل عام.
