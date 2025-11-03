اربد: اختتام بازار بيت النابلسي "أردنا بخير"

الوكيل الإخباري- اختتمت، مساء أمس الأحد، فعاليات بازار بيت النابلسي "أردنا بخير"، بحضور رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى عماد العزام وعدد من الفاعليات الرسمية والشعبية وممثلي القطاع التطوعي.

اضافة اعلان



وأكدت منظمة البازار الدكتورة ورود خصاونة، أن فكرة البازار ركزت على تمكين السيدات المشاركات من إتقان مهن وحرف معينة ودعمهن اقتصاديا من خلال عرض منتجاتهن في البازار.