كيلو البلدي بـ5 دنانير! الكواليت يكشف حقيقة العروض على اللحوم

الوكيل الإخباري - حذر رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت من العروض المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول بيع الخراف البلدية بأسعار متدنية.

وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه النعاج تباع على أنها خراف بلدية مختومة بالختم الأخضر، وقد تكون مريضة أو كبيرة في السن ولحومها لا تنضج بسرعة عند الطهي كما أن نسبة العظم فيها أكثر من اللحوم.

وأضاف أن هذه العروض تضلل المواطنين الذي يبحثون عن لحوم بأسعار رخيصة، بالإضافة إلى استغلال جهل الزبائن بأسعار وأوزان اللحوم، لافتا إلى أن سعر كيلو البلدي بحسب هذه العروض الوهمية يصل إلى 5 دنانير في حين يتراوح سعره الحقيقي بين 9-12 دينار.

وأشار الكواليت إلى أن سعر الخروف "الرمسي" القائم يتراوح بين 150 و200 دينار حسب الوزن، بينما يصل سعر الخروف الكبير بوزن 50 كيلو غرام إلى نحو 200–220 دينارا.

وكانت وصلت استفسارات وملاحظات لـ"الوكيل الإخباري"، حول بيع الخروف البلدي بأسعار متدنية في المزارع وسط ارتفاع للأسعار في الأسواق.

 
 
