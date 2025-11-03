الإثنين 2025-11-03 10:47 ص
 

الامن يكشف سبب الحادث المروع على الصحراوي

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام إنه وقع حادث تدهور على الطريق الصحراوي امس، وأسفر عن وفاة شخصين في موقع الحادث.
الدفاع المدني
 
الإثنين، 03-11-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الأمن العام تفاصيل الحادث المروري الذي وقع امس الأحد على الطريق الصحراوي، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

وبحسب الامن العام ، فإن الحادث نجم عن تداخل عاملين رئيسيين هما الوقوف الخاطئ وعدم الانتباه أثناء القيادة، حيث وقع الاصطدام بين شاحنتين (تريلا) نتيجة أخطاء مشتركة.

فقد توقفت الشاحنة الأولى بشكل مخالف على أحد مسارب الطريق بطريقة شكلت خطرًا على المركبات المارة، بينما لم يتخذ سائق الشاحنة الثانية إجراءات السلامة اللازمة أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بالأولى.

 
 
