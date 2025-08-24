أمانة عمّان تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة وحماية الطلاب مع عودة المدارس

وتشمل الحملة تحديث الممرات القائمة، بتخطيطها وتزويدها بعناصر إرشادية واضحة كالشواخص والفلشرات التحذيرية.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الحملة إلى حماية مستخدمي الطرق والمشاة، وتعزيز السلامة المرورية، خاصة للطلاب مع بداية توقيت العودة إلى المدارس.
وأكد مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة، المهندس شادي الروابدة، أن سلامة المواطنين، وخاصة طلبة المدارس، من خلال تأمين ممرات المشاة تمثل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن الإشارات الضوئية تعد ممرات آمنة للمشاة وتعتبر وسيلة مثلى لضمان عبور آمن ومنظم لهم.
وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة تأتي استجابة لدراسات مرورية وميدانية كشفت عن الحاجة الملحة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشاة، بما يسهم في الحد من حوادث الدهس، ويعزز سلامة جميع مستخدمي الطريق.
كما شددت الأمانة على أن فرقها الميدانية ستواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ هذه الأعمال وفق خطة زمنية مدروسة وبأقل أثر ممكن على حركة السير اليومية.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق برنامج "دارة هاشم غرايبة" في إربد
-
العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين
-
"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في الكرك
-
الحكومة تدرس استبدال المواقع العشوائية لمحال المهن والحرف
-
9 آلاف حالة استفادت من العقوبات البديلة منذ بدء تطبيقها في الأردن
-
ندوة في السلط حول دور الإعلام في دعم الثوابت الأردنية
-
عطلة رسمية في الرابع من أيلول بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
-
الغذاء والدواء: القطاع الصناعي شريك استراتيجي في بناء الاقتصاد الوطني