أمانة عمّان تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة وحماية الطلاب مع عودة المدارس

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان الكبرى حملة شاملة لتأمين ممرات المشاة في مختلف مناطقها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية. اضافة اعلان





وتشمل الحملة تحديث الممرات القائمة، بتخطيطها وتزويدها بعناصر إرشادية واضحة كالشواخص والفلشرات التحذيرية.



وتسعى الأمانة من خلال هذه الحملة إلى حماية مستخدمي الطرق والمشاة، وتعزيز السلامة المرورية، خاصة للطلاب مع بداية توقيت العودة إلى المدارس.



وأكد مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة، المهندس شادي الروابدة، أن سلامة المواطنين، وخاصة طلبة المدارس، من خلال تأمين ممرات المشاة تمثل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن الإشارات الضوئية تعد ممرات آمنة للمشاة وتعتبر وسيلة مثلى لضمان عبور آمن ومنظم لهم.



وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة تأتي استجابة لدراسات مرورية وميدانية كشفت عن الحاجة الملحة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشاة، بما يسهم في الحد من حوادث الدهس، ويعزز سلامة جميع مستخدمي الطريق.



كما شددت الأمانة على أن فرقها الميدانية ستواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ هذه الأعمال وفق خطة زمنية مدروسة وبأقل أثر ممكن على حركة السير اليومية.