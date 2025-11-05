الأربعاء 2025-11-05 11:41 م
 

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026
ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026
 
الأربعاء، 05-11-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-  أظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علما بأنه تمت إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية.اضافة اعلان


كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وكلف الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

عربي ودولي ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

ب

عربي ودولي وزير إسرائيلي يدعو لجلسة طارئة بسبب الجيش المصري

ب

عربي ودولي تركيا.. فتح تحقيق بحق رئيس حزب "الشعب الجمهوري" بتهمة إهانة أردوغان

مصر .. تحرّك عاجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة

عربي ودولي مصر .. تحرّك مستعجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة

ل

أسواق ومال ترامب يحذر: إغلاق الحكومة الأمريكية يبدأ بترك آثاره على بورصة "وول ستريت"

أجواء معتدلة الخميس في معظم المناطق وحار نسبيًا في الأغوار

الطقس أجواء معتدلة الخميس في معظم المناطق وحار نسبيًا في الأغوار

واشنطن تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع أعضاء في مجلس الأمن

عربي ودولي واشنطن تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع أعضاء في مجلس الأمن

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين



 
 





الأكثر مشاهدة