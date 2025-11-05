الأربعاء 2025-11-05 10:05 م
 

80 مليونا لدعم أسطوانة الغاز و170 للخبز والأعلاف العام المقبل

أرشيفية
 
الأربعاء، 05-11-2025 09:32 م

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة دعم أسطوانة الغاز المرصودة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، نحو 80 مليون دينار.

ووفق ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن الموازنة تضمنت مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة 655 مليون دينار.

 

وسيتم توجيه الدعم لتأمين علاج السرطان بقيمة 124 مليون دينار، بالإضافة إلى 280 مليون دينار للحماية الاجتماعية، و170 مليون لدعم الخبز والأعلاف.

 
 
