 
الثلاثاء 2024-11-19 03:35 م
 

إدارة الترخيص : العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها اعتبارا من الاربعاء

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة الترخيص
الثلاثاء، 19-11-2024 02:48 م
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الترخيص انها ستبدأ ومنذ صباح الغد العمل بقرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها واستقبال المراجعين والتسهيل عليهم.اضافة اعلان


تدعو إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافّة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي .

وأكّدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاماً مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.
 
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