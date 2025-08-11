مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة

الوكيل الإخباري- نظم عدد من المراكز الشبابية، اليوم الاثنين، برامج وأنشطة متنوعة استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

ففي العقبة، انطلق في بيت الشباب فعاليات معسكر "الريادة والابتكار"، الذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي"، بمشاركة 25 شاباً من مختلف المحافظات.



ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى الوعي الريادي لدى الشباب من خلال سلسلة محاضرات ولقاءات تعريفية، تسلط الضوء على أهم قواعد ريادة الأعمال.



وفي إربد، نظمت مديرية الشباب بالتعاون مع متصرفية لواء الطيبة في قاعة مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنين، جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين.



وأكد مدير الشباب الدكتور حمزة العقيلي، بحضور متصرف لواء الطيبة الدكتور أيمن الرومي بني خالد، أهمية الجائزة في مأسسة العمل التطوعي في الأردن وتنظيم بيئته، بما يضمن تقديم أفضل الممارسات في هذا المجال.



وتضمنت الجلسة عرضًا تفاعليًا قدمه ضابط الارتباط خالد أبو زيد، شرح فيه أهداف الجائزة وآلية التقدم لها، والفئات المستهدفة، ودورها في ترسيخ العمل التطوعي بشكل مؤسسي يحقق الأثر والاستدامة.



ونفذ مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي ورشة توعوية حول أهمية الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بمشاركة 28 شاباً ضمن الفئة العمرية 12-15 عاما، بهدف تعريف الشباب المشارك بأهمية الزراعة وأثرها على الفرد والمجتمع.



وقدمت المهندسة نذر مساعدة عرضاً مصوراً عن المزرعة الإنتاجية وكيفية بناءها كونها تعد عاملاً أساسياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتضمن توفير الغذاء للمجتمع وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.



وفي الصريح، انطلقت فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب وشابات الصريح المدمج،"، بمشاركة 25 يافعا.



وأكدت رئيسة المركز وجود الشويات، أهمية توظيف النشاط البدني كأداة لبناء شخصية متوازنة، واستثمار طاقات الشباب في بيئة محفزة للإبداع والانتماء الوطني، مع ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.



وفي جرش، عقدت مديرية الشباب في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية ورشة عمل تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.



وقال رئيس اتحاد جرش زيد الزبون إن هذه الجائزة تمثل حافزاً لتعزيز الريادة والإبداع في الأعمال التطوعية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع.



وقدم مندوب مديرية الشباب، الدكتور سمير القيسي، عرضاً شاملاً عن الجائزة تضمن أهدافها ورؤيتها ومجالاتها، موضحاً دورها في تحفيز المبادرات التطوعية النوعية.



واختتمت في مركز شابات كفرسوم، فعاليات دورة "اللياقة البدنية"، بمشاركة 25 شابة، والتي تناولت خلالها المدربة ملك عبيدات أهمية ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الأداء البدني والنفسي، والحد من مخاطر الإصابات والأمراض.



ونظّمت مديرية شباب الكرك، بالتعاون مع نادي منشية أبو حمور اليوم الاثنين جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين في المركز وحشد من أفراد المجتمع المحلي.



وقال مدير المديرية، الدكتور يعقوب الحجازين، إن الجائزة تهدف إلى ترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته بين أفراد المجتمع إضافة إلى دورها في مأسسة ثقافة التطوع وتعزيز أصحاب المبادرات التطوعية في المملكة.



وقدمت المدربة الدكتورة هيام الحمايدة عرضًا شاملاً لمحاور الجائزة، موضحة أهدافها في تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وتحفيز المبادرات الهادفة التي تترك أثرًا مستدامًا في المجتمع المحلي.