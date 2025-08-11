الثلاثاء 2025-08-12 12:32 ص
 

وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد

الإثنين، 11-08-2025 11:58 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع حادث غرق تعرض له شخصان داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة طبقة فحل بمحافظة إربد.اضافة اعلان


بدورها عملت فرق الغطس على إخراجهما من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلائهما إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
 
 
