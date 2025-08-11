وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد

بدورها عملت فرق الغطس على إخراجهما من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلائهما إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
