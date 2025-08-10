موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن

08:54 م

الوكيل الإخباري- في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر على الأردن هذا الأسبوع، كان من المتوقع أن تشهد مبيعات أجهزة التكييف والتبريد ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أن الواقع جاء مخالفًا وفق تصريحات نقيب تجار الأجهزة الكهربائية، رياض القيسي.





النقيب اعتبر في حديث لـ"الوكيل الإخباري" أن موجة الحر لم تنعكس إيجابيًا على مبيعات أجهزة التكييف هذا العام مشيراً الى تراجع المبيعات لأجهزة التكييف بنحو 60% موسم الصيف الحالي مقارنة بالسنوات الماضية!.



وقال القيسي: «رغم الحرارة المرتفعة، مبيعات المكيفات لم ترتفع كما هو متوقع، مرجعاً ذلك لتراجع القوة الشرائية لدى الأردنيين، والتي تحد من قدرته على شراء هذه الأجهزة».



وأضاف أن التجار يقدمون عروضاً وتخفيضات متكررة، حتى وإن كان ذلك على حساب هامش الربح، في محاولة لجذب المشترين.