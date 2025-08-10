الأحد 2025-08-10 09:38 م
 

موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن

موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
 
الأحد، 10-08-2025 08:54 م
الوكيل الإخباري-  في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر على الأردن هذا الأسبوع، كان من المتوقع أن تشهد مبيعات أجهزة التكييف والتبريد ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أن الواقع جاء مخالفًا وفق تصريحات نقيب تجار الأجهزة الكهربائية، رياض القيسي.اضافة اعلان


النقيب اعتبر في حديث  لـ"الوكيل الإخباري" أن موجة الحر لم تنعكس إيجابيًا على مبيعات أجهزة التكييف هذا العام مشيراً الى تراجع المبيعات لأجهزة التكييف بنحو 60% موسم الصيف الحالي مقارنة بالسنوات الماضية!.

وقال القيسي: «رغم الحرارة المرتفعة، مبيعات المكيفات لم ترتفع كما هو متوقع، مرجعاً ذلك لتراجع القوة الشرائية لدى الأردنيين، والتي تحد من قدرته على شراء هذه الأجهزة».

وأضاف أن التجار يقدمون عروضاً وتخفيضات متكررة، حتى وإن كان ذلك على حساب هامش الربح، في محاولة لجذب المشترين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: السيطرة على غزة أولوية وحماس لن تكون جزءًا من الحكم

السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية

أخبار محلية العضايلة: الجهد الأردني لغزة مستمر والموقف العربي والدولي يرفض إعادة احتلال القطاع

وزارة المياه: عجز مائي يصل إلى 40 مليون متر مكعب

أخبار محلية وزارة المياه: عجز مائي يصل إلى 40 مليون متر مكعب

موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن

خاص بالوكيل موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن

"شؤون المرأة" تناقش قانون الإدارة المحلية

أخبار محلية "شؤون المرأة" تناقش قانون الإدارة المحلية

ا

أخبار محلية 1.3 مليون دينار كلفة إيصال التيار الكهربائي لمستشفى مأدبا الجديد

التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026

أخبار محلية التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026



 
 





الأكثر مشاهدة