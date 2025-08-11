بيان صادر عن وزارة الخارجية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لاستهداف الصحافيين باعتباره جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها، مُشدّدًا على أن هذه الجرائم بحق الإعلاميين تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وجدّد القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، وتوفير الحماية الدولية للكوادر الصحفية والطبية والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
