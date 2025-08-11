الثلاثاء 2025-08-12 12:32 ص
 

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الإثنين، 11-08-2025 11:44 م
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الاستهداف الإسرائيلي المُمنهَج للصحفيين الذين يقومون بتغطية الحرب العدوانية على قطاع غزة، وآخرها استهداف مُراسِلَي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمُصوّرَين إبراهيم الظاهر ومحمد نوفل، والذي أسفر عن ارتقائهم جميعًا. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لاستهداف الصحافيين باعتباره جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها، مُشدّدًا على أن هذه الجرائم بحق الإعلاميين تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  1949.
 
وجدّد القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، وتوفير الحماية الدولية للكوادر الصحفية والطبية والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
 
 
