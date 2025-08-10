في ظل موجة الحر.. خبير طاقة يوجه رسالة لمالكي المركبات الكهربائية

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن أفضل وقت لشحن المركبة الكهربائية في الصباح الباكر وفترات الليل، لافتا إلى أن بطاريات المركبات الكهربائية تتأثر بنسبة 5-7% في درجات الحرارة العالية أو الباردة جدا مما يؤثر على كفاءة وسرعة الشحن وبالتالي زيادة التكلفة لأن الشحن يكون بطيء أكثر من المعتاد.
وأضاف أنه لتقليل كلفة الشحن يجب على مالك المركبة الكهربائية تخصيص عداد لشحن المركبة وفصله عن عداد المنزل، موضحا أن تكلفة الشحن عبر العداد الخاص لشحن المركبات الكهربائية هي 115 فلسا لكل كيلوواط، أما إذا كان يشحن عبر عداد المنزل فإنه قد يتجاوز الحد ويصعد إلى شرائح أخرى تكلفتها أعلى.
وأشار عقل إلى أن تكنولوجيا الشحن وصناعة بطاريات المركبات الكهربائية تتطور بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي سيشجع على اقتناء تلك المركبات.
وبيّن أن استهلاك المركبات الكهربائية يصل إلى 10% من استهلاك المركبات التي تعمل بالبنزين لأن هذه المركبات لا تحتاج إلى صيانة دورية أو تغيير الزيوت مما يحقق وفرا ماديا على مالكيها.
هذا وتتأثر المملكة منذ يوم الجمعة الماضي بموجة حر سُجلت خلالها درجات حرارة عالية وغير مسبوقة في بعض المناطق، مما رفع الحمل الكهربائي إلى أقصى حمل في تاريخ الأردن وبلغ 4525 ميغاواط.
