عقل: الأردن يملك فائضا كهربائيا والتحول للطاقة المتجددة ضرورة

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن المملكة لم تسجل أي انقطاعات أو ذبذبات أو شكاوى حول التيار الكهربائي، لافتا إلى أن الأردن يمتلك فائض في التيار الكهربائي ولكن يجب زيادته قبل عام 2027 لأن الاستهلاك بارتفاع كل عام.
وأضاف أن هناك توجه لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة لتصل إلى 50% قبل عام 2030 مع ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية وخطط التوليد لتلبية الطلب المتنامي.
وكانت سجلت المملكة، اليوم الأحد، أعلى حمل كهربائي حيث بلغ 4525 ميغاواط، وفق ما أعلنته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل منذ بدء موجة الحر يوم الجمعة الماضي على رفع الجاهزية، مع الإيعاز لشركات الكهرباء بالاستعداد لأي حالة والاستجابة السريعة لإعادة التيار الكهربائي في حال كان هناك أي انقطاع.
