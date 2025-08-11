الابتكارات التي تقف وراء أنحف وأرقى هواتف سامسونج القابلة للطي

يُعد كل من ‘Galaxy Z Fold7’ و’Z Flip7’ أنحف وأخف وأقوى الهواتف القابلة للطي من سامسونج حتى الآن.
حجم مثالي للجيب
يُمكن وضع ‘Galaxy Z Flip7’ بسهولة في الجيب بفضل تصميمه النحيف الذي يبلغ 6.5 مم فقط عند فتحه و13.7 مم عند إغلاقه. وقد تم اعتماد لوحة دوائر عالية الكثافة لضمان الاستفادة القصوى من المساحة الداخلية دون أي هدر، كما حسّنت سامسونج كثافة طاقة البطارية، ما أدى إلى زيادة سعتها بمقدار 300 ملي أمبير مع تقليل سُمكها في الوقت نفسه.
أما ‘Galaxy Z Fold7’، فقد أصبح أنحف بمقدار يقارب النصف مقارنة بالإصدار الأول، حيث يبلغ سمكه 8.9 مم عند الطي و4.2 مم عند الفتح. ويجمع هذا الانخفاض بنسبة 48% في السماكة بين شاشة أوسع وأكثر سطوعاً ونسبة عرض إلى ارتفاع جديدة 21:9 تحاكي الهواتف التقليدية، لتقدّم سامسونج جهازاً قابلاً للطي يجمع بين سهولة الحمل وسلاسة الاستخدام.
مفصلة أقوى وأكثر نحافة
يقدّم ‘Galaxy Z Fold7’ مفصلة ‘Armor FlexHinge’ من الجيل الثالث، والتي أصبحت أنحف بنسبة 27% وأخف وزنhW بنسبة 43% مقارنة بالجيل السابق. وتتمثل أبرز التحسينات في ما يلي:
• مكونات دوّارة وداعمة أنحف في الأجزاء الأساسية، ما يُتيح مفصلة أصغر حجماً دون التضحية بالمتانة.
• مواد معدنية محسّنة تزيد قوة التحمل بأكثر من 14%، ما يجعل المفصلة أكثر قدرة على تحمل الطي المتكرر.
• فصل وظيفي بين الدعم والدوران يعزز الاستقرار البنيوي ويمنح تصميماً أكثر مرونة.
• لوح المفصلة الذي يسمح بفتح الشاشة بشكل أوسع يمنح الشاشة سطحاً أكثر انبساطًا ونقاءً، ما يعزّز تجربة المشاهدة.
يأتي ‘Galaxy Z Flip7’ مزوّداً بأرفع مفصلة ‘FlexHinge’ من سامسونج حتى الآن، إذ إنها أنحف بنسبة 29% مقارنة بمفصلة ‘Galaxy Z Flip6’، مع الحفاظ الكامل على وضعية ‘Flex Mode’ والمتانة المطلوبة للاستخدام اليومي.
شاشات أنحف وأكثر متانة
تُعد الشاشة عنصراً محورياً في ابتكارات ‘Galaxy Z Fold7’ من حيث المكونات، حيث تركز سامسونج على تعزيز المتانة دون المساس بالنحافة والخفة:
• تقليل سُمك الشاشة بأكثر من 39% من خلال إعادة تصميم بنية اللوحة بالكامل واستخدام مواد متطورة.
• استبدال شبكة الكربون بأخرى مصنوعة من التيتانيوم، ما عزّز المتانة بنسبة 64% وقدّم مقاومة أعلى للضغوط.
• تصميم جديد لطبقة الشاشة الداخلية يوفّر قدرة أفضل على امتصاص الصدمات الخارجية ويضمن صلابة متوازنة.
• زجاج ‘UTG’ فائق النحافة بسماكة أعلى بنسبة 50% مقارنةً بما هو مستخدم في ‘Galaxy Z Fold6’، ما يمنح طيّة أكثر نعومة وأقل وضوحاً، مع أداء محسّن.
يحافظ ‘Galaxy Z Flip7’ على التصميم الأيقوني لسلسلة ‘Z Flip’، لكنه يوفّر أداءً أقوى في هيكل أصغر حجماً:
• شاشة ‘Infinity Cover’ الجديدة تغطّي الواجهة بالكامل، حيث أُزيلت النتوءات السوداء لتقديم محتوى أوضح وتجربة مشاهدة أنقى.
• تم وضع الكاميرا بدقة في الزاوية، ما يوفّر مظهراً متناسقاً وانسيابياً.
• انخفض سُمك الحافة المحيطة بالشاشة من 3.94 مم إلى 1.25 مم، أي بنسبة 68%، ما يجعل ‘Galaxy Z Flip7’ الجهاز القابل للطي ذو الحافة الأنحف في العالم.
احترافية التصوير في هاتف سهل الحمل
يقدّم ‘Galaxy Z Fold7’ تجربة تصوير فائقة المستوى، حيث يجمع بين تقنيات الكاميرا الرائدة والتصميم النحيف والخفيف:
• أول كاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل في هاتف قابل للطي، بفضل مشغّل بفضل ‘Thin Actuator’ جديد وإعادة تصميم هيكلي بالكامل.
• تم تقليص حجم وحدة الكاميرا بنسبة 18%، بعد تنفيذ قرابة 30,000 محاكاة هندسية، ما أدى إلى تطوير أنحف كاميرا 200 ميجابكسل في أي هاتف قابل للطي دون أي تنازل عن جودة الصور.
تمت إعادة تصميم وحدة الكاميرا في ‘Galaxy Z Flip7’ من الصفر، لتقدّم جودة تصوير رائدة ضمن هيكل أنحف.
ولتحقيق تصميم أكثر نحافة دون التضحية بالأداء، قامت سامسونج بإعادة هندسة البنية الداخلية الكاملة للوحدة، مستخدمة ‘Actuator’ أصغر حجماً لضمان ضبط تلقائي للصورة عالي الأداء مع تقليل الحجم الكلي.
مواد أقوى، وإحساس أخف
عزّزت سامسونج التصميم النحيف لهاتف ‘Galaxy Z Fold7’ باستخدام مواد أقوى وأكثر تطوراً. فقد أصبحت الشاشة الخارجية محمية بزجاج ‘Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2’، الذي يتميّز بمتانة أعلى بنسبة %30 مقارنة بالجيل السابق.
كما تم تطوير الإطار وغطاء المفصلة باستخدام مادة ‘Advanced Armor Aluminum’، وهي أقوى بنسبة 10% مقارنة بمادة ‘Armor Aluminum’ المستخدمة في ‘Galaxy Z Fold6’.
الخلاصة
تمت إعادة تصميم كل مفصلة، وكل طبقة من الشاشة، وكل مكون في الكاميرا داخل ‘Galaxy Z Fold7’ و’Z Flip7’ لهدف واحد فقط، وهو تقديم تجربة هواتف قابلة للطي محسّنة، بأناقة وسلاسة تضاهي الهواتف الذكية الرائدة.
مرحباً بك في عصر جديد من القوة... بحجم الجيب.
