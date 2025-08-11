فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا بالمراكز الخمسة الأولى في رالي فنلندا

الوكيل الإخباري- حقق فريق تويوتا جازو للسباقات إنجازاتٍ فريدةٍ في رالي فنلندا، بعد أن اكتسح المراكز الخمسة الأولى في السباق في فوزٍ غير مسبوقٍ لشركة تويوتا في تاريخ البطولة، بينما حقق كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين فوزهما الأول على أرضهما بأسلوبٍ مذهلٍ ليتقدما على زملائهم في الفريق بالسباق.

مكّنت السيطرة التامة والأداء المتميز الذي قدمه فريق سيارة تويوتا يارس جي آر رالي1 التي تحمل الرقم 69 من تصدر ترتيب السباق منذ مرحلته الأولى، في حين أضاف فوز روفانبيرا رقمًا قياسيًا جديدًا لأسرع سباقٍ في تاريخ بطولة العالم للراليات، محافظًا على متوسط سرعة بلغ 129,95 كم/ ساعة على مدى أيام الرالي الأربعة.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "نهنئ جميع الفرق على هذا الفوز الكبير بالمراكز الخمسة الأولى. لقد مكّنتنا هذه النتيجة الرائعة من رد الجميل لأهالي مدينتنا، يوفاسكولا، وأُثمّن عاليًا تفاني جميع أعضاء الفريق في تحقيق هذا الإنجاز الفريد من نوعه".



وأضاف: "تهانينا لكالي ويونّي على فوزهما الأول على أرضهما. وأنا سعيد جدًا لأنهما تمكّنا أخيرًا من إهداء كأس الفوز بهذا السباق تحديدًا إلى جمهور الفريق المحلي، والتهنئة ممتدةٌ لكل أبطالنا من أبناء هذه المنطقة. هناك خمسة راليات أخرى هذا الموسم، وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير سيارات أفضل تمنح السائقين متعة القيادة أكثر من أي وقتٍ مضى".



وكان فريق تاكاموتو كاتسوتا وآرون جونستون على متن سيارة تويوتا يارس جي آر رالي1 التي تحمل الرقم 18 قد حقق المركز الثاني بكل جدارة، مسجلًا ثاني تتويجٍ لكاتسوتا في آخر ثلاث نسخٍ من رالي فنلندا. وقدم الثنائي أداءً سريعًا وخاليًا من الأخطاء، لينهيا السباق بفارق 39,2 ثانية عن أصحاب المركز الأول.



أما المركز الثالث، فتُوج به كلٌ من سيباستيان أوجييه، وفنسان لانديه، على متن سيارة تويوتا يارس جي آر رالي1 التي تحمل الرقم 17، وذلك بعد منافسةٍ حاميةٍ مع زميليهما إلفين إيفانز وسكوت مارتن، اللذين حلا في المركز الرابع. وقد عزز أداء إيفانز القوي صدارته لترتيب بطولة السائقين برصيد 176 نقطة، يليهما بفارقٍ ضئيلٍ روفانبيرا وأوجييه برصيد 173 و163 نقطةٍ على التوالي.



اكتمل الفوز الخماسي التاريخي لشركة تويوتا مع النجم المحلي الصاعد سامي باجاري ومساعده ماركو سالمينين الذين نجحا في تحقيق المركز الخامس في الترتيب العام بأداءٍ مثيرٍ للإعجاب تضمن ثلاثة انتصارات في مراحل مختلفةٍ من السباق وتميزًا واضحًا في القيادة والتماسك طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتُعدّ هذه النتيجة المبهرة الثانية من نوعها في تاريخ بطولة العالم للراليات التي يحتل فيها مُصنّعٌ واحدٌ كل المراكز الخمسة الأولى، وهو إنجازٌ لم تشهده البطولة منذ عام 1990. وبفوزها الثامن في تسع رالياتٍ هذا الموسم، تعزز شركة تويوتا صدارتها لبطولة المُصنّعين بفارق 87 نقطة، ليصل مجموع نقاطها إلى 458 نقطة.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.