هام للاردنيين .. اضبطوا مكيف الهواء عند هذه الدرجة لتوفير الكهرباء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وضبط المكيفات على 24 درجة مئوية، وتجنب تشغيل أكثر من جهاز تكييف في المنزل، والاكتفاء بمكان واحد لتجمع العائلة لتقليل الأحمال الكهربائية والحفاظ على استدامة التيار.

