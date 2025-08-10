الأحد 2025-08-10 10:25 ص
 

هام للاردنيين .. اضبطوا مكيف الهواء عند هذه الدرجة لتوفير الكهرباء

مكيف الهواء
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وضبط المكيفات على 24 درجة مئوية، وتجنب تشغيل أكثر من جهاز تكييف في المنزل، والاكتفاء بمكان واحد لتجمع العائلة لتقليل الأحمال الكهربائية والحفاظ على استدامة التيار.

كما حثت على استخدام أجهزة التكييف الموفرة للطاقة، ومتابعة استهلاك الكهرباء لحظة بلحظة عبر التطبيقات الخاصة بشركات التوزيع.

 
 
