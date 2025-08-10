هام للاردنيين .. اضبطوا مكيف الهواء عند هذه الدرجة لتوفير الكهرباء

كما حثت على استخدام أجهزة التكييف الموفرة للطاقة، ومتابعة استهلاك الكهرباء لحظة بلحظة عبر التطبيقات الخاصة بشركات التوزيع.
-
أخبار متعلقة
-
موعد إعلان نتائج (التوجيهي الجديد)
-
الامن العام : وفاة سيدة بحادث سير وإصابة السائق الآخر
-
حادث سير بين مركبتين بعمان وسقوط إحداهما في ساحة منزل
-
إعادة فتح التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية اليوم
-
الامن يحذر من الانزلاقات بسبب الأمطار
-
"الخيرية الهاشمية" تستقبل مساعدات إنسانية من باكستان لأهالي غزة
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح
-
البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية - تفاصيل