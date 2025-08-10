الصفدي ينعى الشاب (فارس) نجل النائب مجحم الصقور

وتقدم الصفدي من زميله الصقور بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يربط على قلبه وأن يمده بالقوة والصبر على هذا المصاب الجلل، مؤكداً أن مصابه مصابٌ لجميع زملائه، داعياً الرحمن أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون
