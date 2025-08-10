الصفدي ينعى الشاب (فارس) نجل النائب مجحم الصقور

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس وفاة الشاب فارس الصقور، ابن زميلهم النائب مجحم الصقور، سائلين الله العلي القدير أن يلهم زميلهم وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وتقدم الصفدي من زميله الصقور بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يربط على قلبه وأن يمده بالقوة والصبر على هذا المصاب الجلل، مؤكداً أن مصابه مصابٌ لجميع زملائه، داعياً الرحمن أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.