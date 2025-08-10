الأحد 2025-08-10 02:31 م
 

مصدر ينفي تعطيل الدوائر الحكومية يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب الاحوال الجوية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 10-08-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى مصدر حكومي ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدوائر  والمؤسسات الحكومية بسبب الظروف الجوية التي تعيشها المملكة .



 

واكد المصدر في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان دوام يومي الثلاثاء والاربعاء طبيعي وان المعلومات التي يتم تناقلها بهذا الشأن عارية عن الصحة . 

 

  ووفق ادارة الارصاد الجوية يكون الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

 
 
