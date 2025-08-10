مصدر ينفي تعطيل الدوائر الحكومية يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب الاحوال الجوية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى مصدر حكومي ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب الظروف الجوية التي تعيشها المملكة .

اضافة اعلان

واكد المصدر في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان دوام يومي الثلاثاء والاربعاء طبيعي وان المعلومات التي يتم تناقلها بهذا الشأن عارية عن الصحة .