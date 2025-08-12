بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية سيبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء 12 آب 2025، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الثلاثاء 19 من الشهر نفسه، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة: www.admhec.gov.jo، قسم مرحلة البكالوريوس. اضافة اعلان





ويحق للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدل 65% فأكثر الدخول إلى الموقع وتعبئة طلب الالتحاق وتخزين خياراتهم، ثم تسديد رسم الطلب البالغ 15 دينارًا أردنيًا عبر خدمة "إي-فواتيركم" باستخدام الرقم الوطني كرقم دفع إلكتروني.



وتتوفّر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال قنوات متعددة، أبرزها: مكاتب البريد الأردني، الحسابات البنكية عبر الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، إضافة إلى محلات الصرافة المعتمدة.



ودعت الوحدة الطلبة إلى الاطلاع على تفاصيل آلية تقديم الطلبات، وقنوات الدفع، والإرشادات المتعلقة بها، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني: www.admhec.gov.jo، قسم مرحلة البكالوريوس.