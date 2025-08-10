الأحد 2025-08-10 02:30 م
 

جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" نظرا للظروف الجوية - اسماء

موجة حر
موجة حر
 
الأحد، 10-08-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قررت جامعة آل البيت تحويل دوام الطلبة "عن بُعد" اعتبارا من صباح الاثنين وحتى يوم الخميس نظرا للظروف الجوية السائدة.

وقالت الجامعة في بيان صحفي: "نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة أبناءنا الطلبة فقد قرر رئيس الجامعة أسامه نصير أن يكون دوام الطلبة "عن بعد" وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11/8/2025 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 14/8/2025".

 

وأعلن رئيس الجامعة الهاشمية، الأستاذ الدكتور خالد الحياري، عن تحويل جميع محاضرات الطلبة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء (12 و13 آب 2025) إلى نظام التعلم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة في ظل الظروف الجوية السائدة.


كما قررت إدارة الجامعة تأجيل جميع الامتحانات التي كانت مقررة في هذين اليومين، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن المواعيد الجديدة .

 
 
