جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" نظرا للظروف الجوية - اسماء

وقالت الجامعة في بيان صحفي: "نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة أبناءنا الطلبة فقد قرر رئيس الجامعة أسامه نصير أن يكون دوام الطلبة "عن بعد" وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11/8/2025 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 14/8/2025".
كما قررت إدارة الجامعة تأجيل جميع الامتحانات التي كانت مقررة في هذين اليومين، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن المواعيد الجديدة .
