الثلاثاء 2025-08-12 06:04 ص
 

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب اليوم الثلاثاء عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.
فرصة عمل
 
الثلاثاء، 12-08-2025 05:42 ص

كما دعت وزارة التنمية الاجتماعية التالية أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية.

Image1_820251254034920135229.jpg
Image2_820251254034920135229.jpg
Image3_820251254034920135229.jpg

 

 
 
