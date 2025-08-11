عشر سنوات من العطاء والدعم المستمر: مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم شركة "بن العميد"

الوكيل الإخباري- كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان شركة "بن العميد"، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال صناعة القهوة في الأردن والمنطقة، وذلك تقديراً لشراكتها الممتدة والداعمة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي تجسّد نموذجاً فريداً في التزام القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية تجاه مرضى السرطان.

وقد جاء هذا التكريم ليُسلّط الضوء على مساهمة شركة "بن العميد" الفاعلة والمستمرة، والتي كان لها أثر ملموس على حياة عدد كبير من المرضى الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان، إذ لم تقتصر هذه الشراكة على الدعم المالي فحسب، بل امتدت لتشمل رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف والمساهمة في توفير الأمل والفرصة للمرضى للشفاء واستكمال حياتهم.



وفي أحدث مبادراتها، قدّمت "بن العميد" تبرعاً سخياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث خصّصت الشركة كامل ريع الحملة التي أطلقتها لدعم علاج المرضى غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان، مما يعكس التزامها الحقيقي والعميق بقيم التضامن الإنساني والتكافل المجتمعي.



وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، عن شكرها للشركة على الدعم المستمر الذي من شأنه المساهمة برفع العناء عن المرضى غير المقتدرين الذين يرقدون على سرير العلاج، داعية المجتمع من أفراد وشركات إلى مدّ يد العون للمرضى الذين ينتظرون فرصة للبدء بالعلاج.

ومن طرفها، أعربت إدارة شركة "بن العميد" عن اعتزازها بهذه الشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان، مشيرة إلى أن هذا الدعم نابع من إيمان الشركة بأهمية دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع. وأكدت الشركة أنها ترى في دعم مرضى السرطان واجباً إنسانياً، وستستمر في تقديم المساندة من خلال مبادراتها المجتمعية.