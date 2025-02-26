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إطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية العمالية "واعي واعية"

وزارة العمل
وزارة العمل
الأربعاء، 26-02-2025 12:43 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اليوم الأربعاء برئاسة كل من الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والإتحاد العام لنقابات عمال الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية).اضافة اعلان


وحضر حفل الإطلاق نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد ابو مرجوب
والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن آمال موافي ونائبة الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بينكران، وألكسندر موندون من التعاون الدولي الألماني (GIZ).

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أكدت أنه انطلاقا من دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة وتسليط الضوء بأهمية دور المرأة في بناء وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، تشارك اللجنة في حملة (واعي-واعية) في مرحلتها الثالثة، التي تطلقها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اليوم بهدف رفع وتعزيز الوعي بقانون العمل الأردني وضمان توفير بيئة عمل صديقة للمرأة.
 
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