إطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية العمالية "واعي واعية"

وحضر حفل الإطلاق نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد ابو مرجوب
والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن آمال موافي ونائبة الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بينكران، وألكسندر موندون من التعاون الدولي الألماني (GIZ).
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أكدت أنه انطلاقا من دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة وتسليط الضوء بأهمية دور المرأة في بناء وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، تشارك اللجنة في حملة (واعي-واعية) في مرحلتها الثالثة، التي تطلقها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اليوم بهدف رفع وتعزيز الوعي بقانون العمل الأردني وضمان توفير بيئة عمل صديقة للمرأة.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيلات إدارية في أمانة عمان الكبرى - أسماء
-
إضاءة الخزنة في المدينة الوردية باللونين الأصفر والأزرق - صورة
-
شاهد: لحظة وصول الرئيس السوري الى الاردن - فيديو
-
برعاية وزير العمل إطلاق دراسة حول تشغيل ذوي الإعاقة في مصانع الغزل والنسيج
-
الملك يستقبل الرئيس السوري لدى وصوله عمّان
-
المياه : ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية
-
بدء إصدار شهادات الولادة والوفاة والزواج وغيرها عبر سند
-
الأردن يرحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري