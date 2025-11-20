روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها

07:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو قررت تقليص الوجود الدبلوماسي والقنصلي لبولندا في روسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، وأن روسيا ستتخذ ما يلزم لضمان حماية مصالحها الدبلوماسية وفق القواعد والأعراف الدولية. اضافة اعلان





يأتي ذلك رداً على إغلاق آخر قنصلية عامة روسية في مدينة غدانسك ببولندا، بحسب زاخاروفا.



ووصفت خلال مؤتمر صحفي قرار السلطات البولندية إغلاق آخر قنصلية عامة روسية في مدينة غدانسك بأنه تصعيد غير مبرر، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهاً عدائياً يعرقل العلاقات الثنائية ويقوّض القنوات القنصلية المتبقية بين البلدين.

