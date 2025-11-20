الجمعة 2025-11-21 03:59 م
 

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها
روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها
 
الخميس، 20-11-2025 07:56 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو قررت تقليص الوجود الدبلوماسي والقنصلي لبولندا في روسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، وأن روسيا ستتخذ ما يلزم لضمان حماية مصالحها الدبلوماسية وفق القواعد والأعراف الدولية.اضافة اعلان


يأتي ذلك رداً على إغلاق آخر قنصلية عامة روسية في مدينة غدانسك ببولندا، بحسب زاخاروفا.

ووصفت خلال مؤتمر صحفي قرار السلطات البولندية إغلاق آخر قنصلية عامة روسية في مدينة غدانسك بأنه تصعيد غير مبرر، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهاً عدائياً يعرقل العلاقات الثنائية ويقوّض القنوات القنصلية المتبقية بين البلدين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة