الجمعة 2025-11-21
 

"رويترز": إيران تبحث عن منفذ سعودي لإنقاذ المفاوضات النووية المتعثرة

ل
أرشيفية
 
الخميس، 20-11-2025

الوكيل الإخباري- قال مصدران إقليميان إن إيران طلبت من السعودية إقناع الولايات المتحدة بإحياء المحادثات النووية المتوقفة، مما يؤكد قلق طهران من احتمال تكرار الهجمات الجوية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسعودية يوم الاثنين الماضي، قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعث برسالة خطية إلى بن سلمان.

وقال المصدران لـ"رويترز" إن بزشكيان ذكر في الرسالة أن إيران "لا تسعى للمواجهة"، وتريد تعاونا إقليميا أعمق وأنها ما زالت "منفتحة على حل النزاع النووي عبر الدبلوماسية، شريطة ضمان حقوقها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء الماضي إن رسالة بزشكيان إلى ولي العهد السعودي كانت "ثنائية بحتة". ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بعد على طلب التعليق.


وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات حول برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم المتنازع عليه قبل الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، والتي بدأتها إسرائيل بغارات جوية على إيران، وقصفت خلالها القوات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

ومنذ الحرب، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود حتى مع إصرار الطرفين على أنهما لا يزالان منفتحين على التوصل إلى اتفاق.

 

