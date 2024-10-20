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إطلاق مشروع يستهدف موظفين بالقطاع العام لرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأحد، 20-10-2024 07:12 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشروع "رفع الوعي وتعزيز قدرات موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي".

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وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة،سامي السميرات، في بيان صحفي الأحد، أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الحكومي من خلال تعزيز الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة.


من جانبه، أشار مدير المركز الأردني للتصميم والتطوير، العميد الركن المهندس أيمن البطران، إلى دور المركز في مجال تكنولوجيا المستقبل.


ويهدف المشروع إلى تمكين موظفي القطاع العام من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، وزيادة الكفاءة التشغيلية.


وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تدريب 3 آلاف موظف من 100 مؤسسة حكومية هذا العام، حيث تشمل 3 فئات رئيسية (فئة القادة والإدارات العليا، فئة الموظفين بجميع مستوياتهم الوظيفية، وفئة الفنيين والتقنيين المتخصصين).


ويأتي إطلاق المشروع كجزء من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تدريب وتعزيز قدرات 15 ألف موظف حكومي في هذا المجال بحلول نهاية 2027.

 
gnews

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