إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية السامية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري-  تعلن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/فرع المكرمة الملكية السامية بأن موعد تقديم طلبات المناقلات الداخلية "من تخصص لآخر داخل الجامعة" والخارجية "من التخصص الحالي إلى تخصص بجامعة أخرى" وحسب الشواغر المتوفرة.اضافة اعلان


كما سيتم تفعيل رابط المناقلات على موقع المكرمة الملكية السامية (https://makruma.jaf.mil.jo/) اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 24/9/2025 ولغاية الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 26/9/2025.
 
 
