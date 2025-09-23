إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية السامية

كما سيتم تفعيل رابط المناقلات على موقع المكرمة الملكية السامية (https://makruma.jaf.mil.jo/) اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 24/9/2025 ولغاية الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 26/9/2025.
-
