زامير يحذر من "العودة للقتال" في غزة إذا فشلت مباحثات الإفراج عن المحتجزين

أكّد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، خلال تفقده قواته في قطاع غزة، أن الجيش أجرى "تغييرا" في عملياته لم يبلغ حد وقف إطلاق النار، متوعدا بـ"العودة للقتال" في حال فشلت مباحثات الإفراج عن المحتجزين.





ونقل بيان عن زامير قوله "لا يوجد وقف لإطلاق النار، لكن الوضع العملياتي تغيّر... المستوى السياسي يحوّل الأدوات والإنجازات التي حققتموها بالعمل العسكري إلى مكاسب سياسية".



وأضاف "إذا لم ينجح الجهد السياسي، فسنعود للقتال... المعركة لم تنته، يجب أن نظل يقظين ومستعدين للقتال في أي وقت".



من جهتها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن المباحثات ستبدأ الاثنين، قائلة: "سيغادر الوفد الليلة ويرتقب أن تبدأ المحادثات غدا"، موضحة أنها ذات طابع "تقني".



وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.



أكّدت حماس، الأحد، حرصها على البدء "فورا" في عملية تبادل المحتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع استعداد الطرفين لعقد مباحثات غير مباشرة الاثنين في مصر إثر موافقة الحركة على الإفراج عن المحتجزين في غزة ضمن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.



وذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.



