انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة

وأشارت الوكالة إلى أنه تم سماع أصداء 14 انفجارا في خاركوف خلال 15 دقيقة فقط.
ووفقا للوكالة، تم إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مقاطعات خاركوف وسومي وتشرنيغوف.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الأحد أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري في عدة مناطق من أوكرانيا وما يخدمها من منشآت للطاقة والغاز.
وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن بين الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ الضربة صواريخ "كينجال" فرط صوتية وطائرات مسيرة هجومية، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة المواقع المستهدفة.
روسيا اليوم
-
