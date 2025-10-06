الإثنين 2025-10-06 01:04 ص
 

انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة

انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة
انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة
 
الإثنين، 06-10-2025 12:39 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة UNIAN الإخبارية الأوكرانية بأن التيار الكهربائي في مدينة خاركوف انقطع يوم الأحد بعد سلسلة من الانفجارات هزت المدينة.اضافة اعلان


وأشارت الوكالة إلى أنه تم سماع أصداء 14 انفجارا في خاركوف خلال 15 دقيقة فقط.

ووفقا للوكالة، تم إطلاق صافرات الإنذار للتحذير  من غارات جوية في مقاطعات خاركوف وسومي وتشرنيغوف.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الأحد أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري في عدة مناطق من أوكرانيا وما يخدمها من منشآت للطاقة والغاز.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن بين الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ الضربة صواريخ "كينجال" فرط صوتية وطائرات مسيرة هجومية، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة المواقع المستهدفة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

فلسطين أكثر من 130 غارة للاحتلال على غزة في يومين

فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة لوكرونو

عربي ودولي فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة لوكرونو

ل

طب وصحة نظام غذائي بسيط قد ينقذ حوالي 15 مليون شخص حول العالم!

انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة

ب

طب وصحة الصين.. رصد أكثر من 3000 حالة جديدة من حمى التشيكونغونيا

أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

جامعات تنظم برامج علمية وثقافية متنوعة

أخبار محلية جامعات تنظم برامج علمية وثقافية متنوعة

ل

فلسطين حماس: وفد الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر لبدء المفاوضات



 
 





الأكثر مشاهدة