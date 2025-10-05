توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه

09:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748708 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأحد، إن النائب الشاب الحزبي الذي يفقد مقعده النيابي يليه المرشح الشاب في الحزبي. اضافة اعلان





وأوضح المعايطة أنه في حال "فقد النائب الشاب الحزبي مقعده في مجلس النواب، فإن القانون ينص على أن المقعد يُستبدل بالمرشح الشاب الذي يليه في القائمة الحزبية".



وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب لمجلس النواب على أنه "تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة" في الحالات التالية:



1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم إشغال المقعد من المترشح الذي يليه من القائمة التي تلتها مباشرة من حيث النسبة للأصوات، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة.



2- إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي أو الشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.



3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو للشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها، وإذا لم يوجد يعتبر ذلك بأن يتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.



4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.



ب- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة، ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون وفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة.



