اربد: حوارية تناقش كتاب "مفاتيح التغيير الداخلي"

الوكيل الإخباري- ناقشت جلسة حوارية في إربد مساء اليوم السبت، كتاب "مفاتيح التغيير الداخلي"، للدكتورة سلام عاشور، وسط حضور واسع من المهتمين بعلم النفس والشأن الثقافي والأدبي والتنمية البشرية في محافظة إربد.

