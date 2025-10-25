الأحد 2025-10-26 01:26 ص
 

اربد: حوارية تناقش كتاب "مفاتيح التغيير الداخلي"

السبت، 25-10-2025 10:55 م

الوكيل الإخباري-    ناقشت جلسة حوارية في إربد مساء اليوم السبت، كتاب "مفاتيح التغيير الداخلي"، للدكتورة سلام عاشور، وسط حضور واسع من المهتمين بعلم النفس والشأن الثقافي والأدبي والتنمية البشرية في محافظة إربد.

وخلال الحوارية أكد الأخصائي التربوي الدكتور حسن العمري أن الكتاب يقدم رؤية عميقة لمفهوم التغيير الذي يبدأ من الداخل، مستعرضا أبرز المحاور التي تناولتها فصول الكتاب، وكيفية تطبيقها كأدوات عملية في الحياة اليومية لبناء الوعي والمضي بخطى واثقة نحو سعادة راسخة لا تزعزعها العواصف.

 
 
