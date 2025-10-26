بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 9.6 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3970 عقداً.

