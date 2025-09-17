الأربعاء 2025-09-17 07:23 م
 

ارتفاع حالات تسمم الطلبة في إربد إلى 42 والصحة تكشف عن السبب

ا
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-09-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ارتفاع عدد إصابات التسمم الغذائي بين طلبة مدرستي إبدر وحاتم في إربد إلى 42 حالة.

اضافة اعلان

 

وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحالة العامة للمصابين مستقرة وجرى إدخال 3 حالات فقط إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجات الحرارة لديهم، لافتا إلى أن جرثومة الشيغيلا قد تصيب الإنسان في أي عمر إذا ما دخلت إلى جسده ولكن أعمار المصابين تراوحت بين 6 و14 سنة إثر تناولهم وجبة الفلافل.

 

وأضاف أن انعدام النظافة الشخصية وعدم حصول العاملين والمطعم الذي زود المدرسة بالطعام على الشهادات الصحية كان السبب وراء حالات التسمم.

 

وأشار الشبول إلى أن أعراض الإصابة بالجرثومة تتراوح بين الغثيان وارتفاع درجات الحرارة والإسهال والشعور بالتعب والإعياء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

ب

أخبار محلية "المؤسسة التعاونية": تأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات

ل

أخبار الشركات مدارس أردنية تبتكر حلولًا لمكافحة التدخين… وتفوز في مسابقة وطنية

ل

اقتصاد محلي 633 مليون دينار حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان

ا

أخبار محلية ارتفاع حالات تسمم الطلبة في إربد إلى 42 والصحة تكشف عن السبب

ل

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يقدّم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

ل

أخبار محلية الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي



 
 





الأكثر مشاهدة