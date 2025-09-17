ارتفاع حالات تسمم الطلبة في إربد إلى 42 والصحة تكشف عن السبب

الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ارتفاع عدد إصابات التسمم الغذائي بين طلبة مدرستي إبدر وحاتم في إربد إلى 42 حالة.

اضافة اعلان

وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحالة العامة للمصابين مستقرة وجرى إدخال 3 حالات فقط إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجات الحرارة لديهم، لافتا إلى أن جرثومة الشيغيلا قد تصيب الإنسان في أي عمر إذا ما دخلت إلى جسده ولكن أعمار المصابين تراوحت بين 6 و14 سنة إثر تناولهم وجبة الفلافل.

وأضاف أن انعدام النظافة الشخصية وعدم حصول العاملين والمطعم الذي زود المدرسة بالطعام على الشهادات الصحية كان السبب وراء حالات التسمم.