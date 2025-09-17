الأربعاء 2025-09-17 09:04 م
 

وزارة الطاقة تنظم ورشة تدريبية حول بناء قواعد بيانات مشاريع التعدين

جانب من الورشة
 
الأربعاء، 17-09-2025 07:48 م

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ورشة تدريبية متخصصة حول آليات استخلاص البيانات والمعلومات من تقارير الاستكشاف والتنقيب وبناء قواعد بيانات للمشاريع، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وركزت الورشة، التي استمرت يومين، على استعراض خبرات الشركة في مجالات التنقيب والتعدين والمشاريع الهندسية، من خلال تدريب المشاركين على منهجيات بناء وهيكلة قواعد البيانات الخاصة بقطاع التعدين، إلى جانب استخلاص المعلومات من أرشيف تقارير الاستكشاف والتنقيب المتوفرة في مديرية الجيولوجيا والتعدين منذ عدة عقود، وإدخالها ضمن قواعد بيانات حديثة باستخدام برمجية (ArcGIS Pro).


واستضاف المركز الجغرافي الملكي فعاليات الورشة في قاعاته المجهزة ببرمجيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، بمشاركة موظفيه، دعماً لجهود الوزارة في تطوير البنية المعلوماتية لقطاع التعدين.

 
 
