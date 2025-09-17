وزارة الطاقة تنظم ورشة تدريبية حول بناء قواعد بيانات مشاريع التعدين

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ورشة تدريبية متخصصة حول آليات استخلاص البيانات والمعلومات من تقارير الاستكشاف والتنقيب وبناء قواعد بيانات للمشاريع، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وركزت الورشة، التي استمرت يومين، على استعراض خبرات الشركة في مجالات التنقيب والتعدين والمشاريع الهندسية، من خلال تدريب المشاركين على منهجيات بناء وهيكلة قواعد البيانات الخاصة بقطاع التعدين، إلى جانب استخلاص المعلومات من أرشيف تقارير الاستكشاف والتنقيب المتوفرة في مديرية الجيولوجيا والتعدين منذ عدة عقود، وإدخالها ضمن قواعد بيانات حديثة باستخدام برمجية (ArcGIS Pro).