أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء مبادرة "كتابنا حضارتنا" في المركز الثقافي في بلدية سحاب، برعاية مندوب رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، وحضور المدير التنفيذي للثقافة في الأمانة الدكتور ثامر الشوبكي ورئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان.

وأكدت مديرة دائرة المكتبات العامة في الأمانة المهندسة جلنار الهواري، أن المبادرة تمثل رسالة ثقافية راسخة تعكس إيمان الأمانة بأهمية القراءة ودورها في بناء مجتمع متعلم ومثقف، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الامانة لنشر المعرفة وتوسيع آفاق الوعي ودعم الشأن الثقافي.



وأوضحت أن دائرة المكتبات وزعت خلال السنوات الثلاث الماضية (105) آلاف كتاب، منها (65) ألف كتاب ضمن مبادرة "كتابنا حضارتنا"، مبينة أن الإصدارات التي يتم توزيعها تتنوع بين منشورات الأمانة والمعارف العامة والديانات والفلسفة وعلم النفس واللغات والعلوم الاجتماعية والتطبيقية والتاريخ والجغرافيا، إلى جانب كتب الأطفال، وبما يلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية.



وشددت الهواري على أن هذه الجهود تتناغم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء الإنسان بالعلم والمعرفة، مؤكدة أن هذا النجاح يتحقق من خلال الشراكات والتعاون بين المؤسسات.



من جهته، ثمن رئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان دعم أمانة عمان وتبرعها بــ (2000) كتاب للمكتبة الثقافية في سحاب، معتبراً أن هذا الدعم يعكس التزام الأمانة بدورها المجتمعي.