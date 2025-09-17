أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب

وأكدت مديرة دائرة المكتبات العامة في الأمانة المهندسة جلنار الهواري، أن المبادرة تمثل رسالة ثقافية راسخة تعكس إيمان الأمانة بأهمية القراءة ودورها في بناء مجتمع متعلم ومثقف، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الامانة لنشر المعرفة وتوسيع آفاق الوعي ودعم الشأن الثقافي.
وأوضحت أن دائرة المكتبات وزعت خلال السنوات الثلاث الماضية (105) آلاف كتاب، منها (65) ألف كتاب ضمن مبادرة "كتابنا حضارتنا"، مبينة أن الإصدارات التي يتم توزيعها تتنوع بين منشورات الأمانة والمعارف العامة والديانات والفلسفة وعلم النفس واللغات والعلوم الاجتماعية والتطبيقية والتاريخ والجغرافيا، إلى جانب كتب الأطفال، وبما يلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية.
وشددت الهواري على أن هذه الجهود تتناغم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء الإنسان بالعلم والمعرفة، مؤكدة أن هذا النجاح يتحقق من خلال الشراكات والتعاون بين المؤسسات.
من جهته، ثمن رئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان دعم أمانة عمان وتبرعها بــ (2000) كتاب للمكتبة الثقافية في سحاب، معتبراً أن هذا الدعم يعكس التزام الأمانة بدورها المجتمعي.
وتخلل الفعالية افتتاح معرض الكتاب وتوزيع كتب مجانية على المشاركين والحضور، إضافة إلى فقرات شعرية قدمها طلبة مدارس.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم
-
وزارة الطاقة تنظم ورشة تدريبية حول بناء قواعد بيانات مشاريع التعدين
-
إطلاق التقرير التقييمي لبرامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
-
أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية
-
"المؤسسة التعاونية": تأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات
-
ارتفاع حالات تسمم الطلبة في إربد إلى 42 والصحة تكشف عن السبب
-
الاتحاد الأوروبي يقدّم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن