وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك

الوكيل الإخباري- زار وفد من منظمة "كير" ممثلا بمديرة المشاريع آنا موتشيد لانوفا من الجمهورية التشيكية، ومدير البرامج مالك عابدين، اليوم الأربعاء، مديرية شباب الكرك.

وجرى خلال الزيارة بحث مشروع دعم المراكز الشبابية بالطاقة الشمسية وتزويدها ببعض المستلزمات الضرورية.



وأعرب مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين خلال استقباله الوفد عن تقديره لمنظمة كير وللجمهورية التشيكية على دعمهم واهتمامهم بقضايا الشباب، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز دور المراكز الشبابية واستدامة خدماتها.