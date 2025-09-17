الأربعاء 2025-09-17 09:03 م
 

وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك

ن
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 17-09-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري- زار وفد من منظمة "كير" ممثلا بمديرة المشاريع آنا موتشيد لانوفا من الجمهورية التشيكية، ومدير البرامج مالك عابدين، اليوم الأربعاء، مديرية شباب الكرك.

وجرى خلال الزيارة بحث مشروع دعم المراكز الشبابية بالطاقة الشمسية وتزويدها ببعض المستلزمات الضرورية.


وأعرب مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين خلال استقباله الوفد عن تقديره لمنظمة كير وللجمهورية التشيكية على دعمهم واهتمامهم بقضايا الشباب، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز دور المراكز الشبابية واستدامة خدماتها.


وبين الوفد أن المشروع يبدأ بمركز شباب مؤاب كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميم التجربة على مراكز شبابية أخرى في المحافظة.

 
 
