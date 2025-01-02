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افتتاح الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
الخميس، 02-01-2025 06:20 م

الوكيل الإخباري- دعا عمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية، إلى ضرورة اتباع نهج شمولي يرتكز على تشاركية فعالة بين الحكومات والجامعات، والمنظمات الثقافية، والقطاع الخاص، لمعالجة التحديات التي تواجهها كليات الآداب في الجامعات الرسمية والخاصة، بما يسهم في تقوية أدائها، وتعزز دورها في المشهد العلمي والثقافي.

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وأكدوا، خلال افتتاح أعمال الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية، اليوم الخميس، أهمية تفعيل التعاون بين كليات الآداب في الجامعات الأردنية، وتبادل الخبرات التي تزخر بها، للوصول إلى مرحلة من الفاعلية المتصلة بالعملية الأكاديمية والتعليمية، والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات الحياة الأكاديمية والمستقبل.


وحث عمداء كليات الآداب خلال الملتقى الذي استضافته كلية الآداب في الجامعة الأردنية، على الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز استخدام المحركات البحثية والمعرفية، والدورات التفاعلية بين الباحثين في المجالات الأدبية والإنسانية؛ لتحسين الوضع البحثي في العلوم الإنسانية والاجتماعية.


ويهدف الملتقى الذي عُقد تحت رعاية رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، وافتتحه نائب الرئيس للكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، بمشاركة عدد من عمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية؛ الرسمية، والخاصة، إلى تدارس القضايا الأكاديمية والبحثية التي تخص كليات الآداب في الجامعات الأردنية، والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق تقدمها، وتبادل التجارب والخبرات، والأفكار والتصورات، للارتقاء بجهودها وتمكينها من أداء رسالتها العظيمة، وتحقيق أهدافها وتطلعاتها.

 
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